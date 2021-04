Covid: Casapound, non siamo infiltrati né violenti, tensioni ci hanno danneggiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casapound non si è infiltrata alle manifestazioni a Roma durante le quali si sono registrati disordini e non ha provocato violenze. Lo ha detto l’esponente delle tartarughe Luca Marsella che ha tenuto oggi una conferenza stampa a piazza Montecitorio in merito alle due manifestazioni che hanno visto diversi scontri con la polizia: lo scorso lunedì 12 aprile a piazza San Silvestro e la precedente, martedì 6 aprile, a piazza Montecitorio. Entrambe organizzate dal movimento Io apro alle quali ha aderito Casapound, insieme ad altre associazioni di ristoratori e non solo. L’ultima, non autorizzata. “Siamo qui per chiarire quello che è successo nelle due manifestazioni di piazza Montecitorio e San Silvestro perché la narrazione e le accuse che ci sono arrivate dal fronte politico unito sia a destra che a sinistra sono totalmente false. Ci sono video che testimoniano il contrario di quello che è stato scritto e quindi noi non possiamo più accettare di essere strumentalizzati in questa protesta. Alla prima manifestazione c’è stato detto che eravamo infiltrati e lì per creare disordini. Io ho parlato dal palco: il mio nome era nella scaletta insieme a quello di Sgarbi, Paragone, Montesano e molti altri. Non abbiamo creato tensioni né la prima volta né la seconda volta”, ha spiegato Marsella. (segue) (Rer)