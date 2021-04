Covid: Casapound, non siamo infiltrati né violenti, tensioni ci hanno danneggiato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In quel breve momento di tensione durante la seconda manifestazione”, ha aggiunto Marsella ricostruendo i fatti, “io ero oltre il cordone della polizia, autorizzato insieme a uno dei rappresentanti di Io apro a trattare con le forze dell’ordine per arrivare a Montecitorio. Quella per noi sarebbe stata una vittoria politica. Quella vittoria è saltata perché mentre noi trattavamo sono esplosi quei tre o quattro petardi che hanno fatto saltare la trattativa. Quindi come è possibile attribuire quei petardi a Casapound se noi ne abbiamo avuto uno svantaggio maggiore? Noi altrimenti saremmo riusciti ad entrare in modo pacifico a Montecitorio”, ha aggiunto l’esponente di Casapound Luca Marsella. (Rer)