Libia: premier Dabaiba atterrato in Russia insieme ai ministri degli Esteri e del Petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Russia segue peraltro il vertice intergovernativo Libia-Turchia tenuto lunedì 12 aprile ad Ankara, nel quale sono stati firmati cinque protocolli d’intesa (un memorandum sull’organizzazione di un programma di formazione per diplomatici libici; un protocollo d’intesa sul lavoro congiunto nella lotta contro il coronavirus; una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione nelle questioni di sicurezza globale, regionale e nazionale), mentre altre cinque lettere d’intenti (un protocollo per la creazione di una centrale elettrica in Libia; un memorandum d’intesa per stabilire tre centrali elettriche; un memorandum d’intesa per la creazione di un nuovo terminal passeggeri all’aeroporto internazionale di Tripoli; un protocollo d’intesa per la realizzazione di un nuovo centro commerciale a Tripoli; un memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica di Turchia e il governo di unità nazionale dello Stato di Libia sulla cooperazione strategica nel campo dei media) sono state firmate a margine della visita in Turchia della delegazione libica. (Rum)