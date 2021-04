Covid: Corbetta (M5s), certificato verde digitale per tornare a viaggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del M5s Gianmarco Corbetta, membro della commissione Politiche europee di palazzo Madama, sulla sua pagina Facebook scrive: "in commissione Politiche europee del Senato abbiamo approvato un provvedimento, di cui ero relatore, necessario per l'istituzione del cosiddetto certificato verde digitale. L'obiettivo è garantire ai cittadini europei ed extraeuropei che vivono o soggiornano regolarmente in Europa di poter attestare facilmente il loro stato sanitario per agevolare gli spostamenti all'interno dell'Ue. Oggi per viaggiare in Europa è necessario avere diversi tipi di documenti: certificati medici, risultati di test e dichiarazioni per transitare. Mancando un formato standardizzato e sicuro, si sono verificate difficoltà di riconoscimento dei documenti esibiti così come casi di falsificazione. Con il certificato verde digitale questi problemi saranno superati: i cittadini avranno a disposizione un unico documento valido in tutta Europa. Il certificato non attesterà soltanto la vaccinazione anti Covid, ma coprirà anche altri certificati come i risultati negativi dei tamponi e i documenti che attestano la guarigione da una precedente infezione. Così anche le persone non vaccinate potranno essere facilitate nei loro spostamenti all’interno dell’Unione Europea".(Rin)