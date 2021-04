Covid: FuturPharma, il lavoro va tutelato come la salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettiamo che venga fatta chiarezza sulla nostra possibilità di vaccinare per agire in piena libertà di coscienza nel rispetto della nostra professionalità e per la sicurezza della salute del cittadino - aggiunge Matera, spiegando le richieste della categoria in tema di libertà e di sicurezza -. Siamo farmacisti responsabili perché in primo luogo viene la salute dei cittadini ma di pari passo anche il diritto materiale del lavoratore, poiché senza regolamentazione è in pericolo la libertà di tutti". Nella circolare dei corsi Fad per farmacisti vaccinatori si legge che "potranno accedere alle credenziali per seguire i corsi abilitativi i farmacisti che ne facciano richiesta, dichiarando di essere incaricati per l’attuazione del piano vaccinale come farmacisti che operano in farmacie aperte al pubblico ovvero come volontari che prestano la propria attività in strutture autorizzate per la somministrazione dei vaccini". "Tale circolare, che si ritiene ambigua e poco esplicativa, merita di essere pubblicamente chiarita nel rispetto di tutti i lavoratori farmacisti professionisti", concluide. (Com)