Covid: Bernini (Fi): recuperare vantaggio concesso al virus da precedente governo

- Il peccato più imperdonabile del precedente governo è stato quello di dare un anno di vantaggio al virus. Stiamo pagando oggi un costo altissimo, in termini sanitari ed economici, al tracciamento dei contagi fallito, ai bandi in ritardo e alla prima fase della vaccinazione partita col freno a mano tirato. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini alla presentazione del piano di riaperture messo a punto dal partito. "Inseguire costantemente il virus ha determinato un gap competitivo che il piano del commissario Figliuolo sta gradualmente colmando. Questo combinato disposto di ritardi ed errori non ha permesso all’Italia di anticipare le riaperture che per molte attività economiche significano la differenza tra la vita e la morte. Ora è cruciale riaprire in sicurezza, e il piano che presentiamo al governo riteniamo sia un contributo responsabile e costruttivo", ha aggiunto Bernini.(Rin)