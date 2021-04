Covid: Speranza, giusto acquistare vaccini a livello europeo, continueremo così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una guerra di tutti contro tutti” a livello europeo sui vaccini “avrebbe prodotto uno scenario disastroso: fare meglio non vuol dire fare bene”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa alla Camera in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale. La decisione di comprare insieme i vaccini “è stata giusta e noi continueremo a comprare a livello europeo per il fabbisogno dei prossimi anni”. (Rin)