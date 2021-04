Azerbaigian-Bielorussia: presidente Aliyev, Minsk può aiutarci a ristabilire contatti con Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia è un Paese amico dell’Azerbaigian, un partner fidato, e naturalmente contiamo sulla sua partecipazione attiva non solo alla restaurazione dei territori riconquistati. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Ilham Aliyev, durante una cerimonia di firma dei documenti con l’omologo della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, a Baku. “Sono sicuro che la Bielorussia come partner dell'Armenia, come Paese che è membro dell’Unione eurasiatica e dell’Alleanza del trattato di sicurezza collettiva (Csto) insieme all'Armenia, può, ovviamente, svolgere un ruolo importante nella futura creazione di contatti tra Armenia e Azerbaigian", ha detto Aliyev. “Avremmo voluto risolvere pacificamente il conflitto con l'Armenia per quasi 30 anni. E il fatto che siamo rimasti impegnati nei negoziati parla delle nostre intenzioni. Pertanto, il fatto che il conflitto sia stato risolto con mezzi militari e politici è, ovviamente, colpa del Paese occupante. Se avessero ascoltato le mie richieste di lasciare i nostri territori prima e anche durante la guerra, le conseguenze della guerra non sarebbero state così dolorose per l'Armenia. Devono incolpare solo se stessi”, ha detto il capo dello Stato azerbaigiano. (Rum)