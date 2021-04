Italia-Grecia: viceministro Varvitsiotis a “Nova”, alleati in Europa e con visione comune in Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia riceverà grazie al Recovery plan dell’Unione europea oltre 19 miliardi di euro di sovvenzioni e altri 12,7 miliardi di euro di prestiti a basso costo nei prossimi anni. Cifre significative che serviranno, come di recente annunciato dal premier Mitsotakis, a puntare ad una crescita del sette per cento del Pil nazionale su un orizzonte di sei anni. “Abbiamo messo a punto un piano molto ambizioso per utilizzare al meglio il Fondo per la resilienza e il recupero. In realtà stiamo progettando di utilizzare ogni centesimo delle somme a nostra disposizione, al fine di invertire quella che è stata la tendenza di stagnazione dell'economia greca degli investimenti negli ultimi dieci anni”, rimarca Varvitsiotis. “Uscendo da una così grande crisi economica, l'economia greca è davvero ‘assetata’ di nuovi investimenti che possono essere stimolati attraverso il Recovery fund”, prosegue il rappresentante del governo di Atene sottolineando che il piano nazionale, "Grecia 2.0", sarà indirizzato alle principali aree di interesse: “La digitalizzazione dell'economia e del servizio pubblico, la trasformazione del settore energetico in uno verde e anche la promozione delle Pmi che sono e rimangono la spina dorsale dell'economia greca”. (segue) (Gad)