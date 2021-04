Italia-Grecia: viceministro Varvitsiotis a “Nova”, alleati in Europa e con visione comune in Libia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro capito legato allo sviluppo della Grecia ma soprattutto alla sua diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, è senza dubbio il progetto del gasdotto East-Med che prevede la costruzione dell’infrastruttura per il trasporto di gas naturale dal Mediterraneo orientale per rifornire i mercati europei. Lungo 1,872 chilometri, l’East-Med permetterà di far arrivare in Grecia tra i 9 e gli 11 metri cubi di gas naturale all'anno dalle riserve offshore di Cipro e Israele e tramite i gasdotti Poseidon e Igb anche in Italia e in Europa centrale. Un “gasdotto che non interessa solo la Grecia” ma si tratta di “un importante progetto europeo per la diversificazione delle risorse energetiche”, sottolinea Varvitsiotis. “Per noi è importante che l'Italia partecipi attivamente a questo progetto”, sottolinea il viceministro. “Il bacino del Mediterraneo orientale può essere una nuova risorsa per il nostro fabbisogno energetico. L'importanza geostrategica di questo progetto, insieme ai vantaggi economici che potremmo trarne, renderanno questo progetto una proposta vincente per l'Ue”, osserva ancora Varvitsiotis evidenziando come il gasdotto potrebbe portare benefici in tutta l’area del Mediterraneo orientale. Una regione dove resta ancora irrisolta la questione cipriota da ben 46 anni e che rientra in quell’ampio raggio di tensioni esistenti tra Turchia da una parte e Cipro e Grecia dall’altra. Questione che è tornata centrale grazie alla prossima conferenza informale organizzata dall’Onu e in programma a Ginevra dal 27 al 29 aprile nel formato 5+1: le due comunità dell’isola e le tre cosiddette “potenze garanti”: Grecia, Regno Unito e Turchia. “Nicosia è l'ultima città divisa in Europa. È ora di andare avanti, non sulla base della soluzione di due Stati come propone Ankara, ma sulla base della risoluzione delle Nazioni Unite”, sostiene Varvitsiotis. “Poiché Cipro è diventata membro a pieno titolo dell'Ue quasi 20 anni fa, è importante che anche l'Unione europea abbia voce in capitolo su questo negoziato e quindi accoglieremo con favore lo status di osservatore dell'Unione europea nella prossima riunione di Ginevra”, conclude il viceministro degli Esteri greco. (Gad)