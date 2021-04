Regno Unito: regina risparmia umiliazione a principe Harry, funerale Filippo senza uniformi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina del Regno Unito avrebbe deciso che nessun membro della famiglia reale dovrà indossare uniformi militari durante il funerale del principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte di Elisabetta, morto all'età di 99 anni la scorsa settimana. Nel caso la famiglia reale avesse indossato le uniformi infatti, il principe Harry sarebbe stato l'unico membro di primo piano della famiglia reale a non indossarla, dato che fu obbligato a riconsegnare i propri titoli onorifici in seguito alla decisione di abbandonare i propri doveri reali e trasferirsi con sua moglie Meghan Markle negli Stati Uniti. La polemica si era accesa anche in seguito alla decisione del principe Andrea, terzo figlio della regina, di indossare la propria uniforme da ammiraglio per il funerale, nonostante abbia deciso di ritirarsi dalla vita pubblica nel 2019 dopo l'emersione della sua vicinanza a Jeffrey Epstein, condannato per pedofilia e difeso dallo stesso Andrea durante un'intervista alla "Bbc". (Rel)