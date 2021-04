Bankitalia: a febbraio debito aumenta di 36,9 miliardi, sale a 2.643,8 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di febbraio la quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia era pari al 21,8 per cento (0,1 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è rimasta stabile rispetto a gennaio, a 7,3 anni. A febbraio è stata erogata un’ulteriore tranche (4,5 miliardi) dei prestiti previsti nell’ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (Support to mitigate unemployment risks in an emergency, SURE); alla fine del mese i prestiti erogati dalle istituzioni europee al nostro Paese ammontavano nel complesso a 21,0 miliardi. (Com)