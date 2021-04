Germania: Berlino, incostituzionale tetto ad affitti, inquilini dovranno restituire sconti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale federale (BVerfg) ha dichiarato contrario alla Legge fondamentale tedesca il tetto agli affitti, introdotta nel 2020 dal Land di Berlino. Secondo i giudici, il provvedimento è nullo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il BVerfg ha accolto il ricorso presentato da deputati al Bundestag di Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito liberaldemocratico (Fdp). Gli inquilini dovranno ora restituire alle amministrazioni degli immobili le somme scontate dai canoni di locazione. Il Land di Berlino aveva deciso che gli affitti di 1,5 milioni di appartamenti della capitale tedesca dovevano essere congelati ai livelli di giugno 2019. Dal 2022 in avanti, i canoni di locazione avrebbero potuto aumentare fino a un massimo dell'1,3 per cento all'anno. (Geb)