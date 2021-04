Cipro: Cavusoglu, insistere su soluzione federale vuol dire perdere tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sulla questione cipriota non dovrebbero "insistere" sull'opzione per una soluzione su base federale alla situazione nell'isola. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista all'emittente "Ntv". Secondo Cavusoglu, i negoziati su una soluzione federale a Cipro sarebbero "una perdita di tempo". La posizione ribadita oggi da Cavusoglu, mentre si avvicina la data per la conferenza nel formato 5+1 in programma il 27 aprile a Ginevra, è antitetica rispetto a quella dei greco ciprioti che sostengono appunto una soluzione per uno Stato unico su base federale a Cipro respingendo invece la soluzione propugnata dai turco ciprioti per la creazione di due Stati nell'isola del Mediterraneo orientale. (segue) (Res)