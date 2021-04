Cipro: Cavusoglu, insistere su soluzione federale vuol dire perdere tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata speciale del segretario generale dell'Onu, Jane Holl Lute, ha incontrato nel fine settimana a Nicosia il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, in vista della conferenza informale a Ginevra sulla questione cipriota in programma dal 27 al 29 aprile nel formato 5+1 (Grecia, Turchia, Regno Unito e le due comunità di Cipro + le Nazioni Unite). Durante l'incontro, Lute ha informato Anastasiades sulla procedura e le questioni organizzative per l'incontro, ha reso noto il portavoce del governo cipriota, Kyriacos Koushos dopo l'incontro. Anastasiades ha ribadito a Lute che la comunità greco-cipriota è pronta a prendere parte "in modo costruttivo e creativo" alla conferenza, auspicando che anche la parte turco-cipriota mostrerà lo stesso approccio. Lute ha informato Anastasiades del suo recente incontro con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglou, riporta il quotidiano "Cyprus Mail", secondo cui il presidente cipriota avrebbe sollevato la questione l'insistenza della parte turca sul tema dei colloqui al di fuori dei parametri stabiliti dalle risoluzione delle Nazioni Unite. Lute ha successivamente incontrato il leader turco-cipriota, Ersin Tatar. L'obiettivo di Lute è convincere le due parti a raggiungere un accordo alla conferenza di Ginevra sull'approvazione di un documento che salvaguardi la ripresa dei colloqui formali sulla questione cipriota. (segue) (Res)