Cipro: Cavusoglu, insistere su soluzione federale vuol dire perdere tempo (3)

- Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades ha ribadito che l'esito del vertice informale sulla questione di Cipro che si terrà a Ginevra alla fine di questo mese, dipende dalle posizioni che prenderà la Turchia. "Ciò che voglio trasmettere e ciò che mi interessa è che stiamo andando con determinazione e disponibilità a negoziare ciò che le risoluzioni delle Nazioni Unite prevedono e, naturalmente, ciò che abbiamo concordato il 25 novembre 2019, a Berlino, quando, sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite, si è tenuto un incontro congiunto con Mustafa Akinci (ex leader turco-cipriota)", ha detto Anastasiades. Pertanto, ha continuato il presidente cipriota, "conoscendo le nostre chiare posizioni e se hanno la volontà di trasformare la Repubblica di Cipro in uno stato veramente indipendente e sovrano che non servirà gli interessi di terzi, ma dei suoi abitanti - greco-ciprioti e turco-ciprioti - non vedo perché non dovrebbe esserci una soluzione". (segue) (Res)