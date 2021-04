Turismo: Fiera Milano, oltre seicento espositori a Bit Digital Edition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accelerano le adesioni a Bit Digital Edition, l’innovativa evoluzione digitale della più autorevole manifestazione del turismo in Italia, che si terrà online dal 9 all’11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 per il pubblico dei viaggiatori. Grazie in particolare a Expo Plaza, lo spazio espositivo digitale dove gli espositori possono presentare la loro offerta con strumenti multimediali, fare networking con gli operatori e dialogare con il viaggiatore, dove sono già 626 gli espositori tra Regioni, Enti del Turismo, tour operator e operatori. Le presenze dall’Italia - fa sapere una nota di Fiera Milano - spaziano da Nord a Sud con un mix di territori dalle caratteristiche diverse. Dalle regioni con un’offerta diversificata come Lombardia, Friuli Venezia Giulia o Piemonte alle tradizionali mete di mare come Emilia Romagna o Liguria o regioni note per le attrazioni storico-culturali, quali Lazio, Campania Toscana e Veneto, ai territori che coniugano open-air e storia come Trentino, Marche, Umbria, Sicilia, o ancora, dalle destinazioni emergenti o di tendenza di questi anni, quali Puglia, Basilicata, Abruzzo e Calabria. (segue) (Com)