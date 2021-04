Turismo: Fiera Milano, oltre seicento espositori a Bit Digital Edition (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parallelo si definiscono più in dettaglio anche i contenuti di Bit Talks, il denso programma di eventi digitali affidato alla direzione editoriale di Carlo Antonelli con più di novanta convegni in streaming, venti dei quali disponibili anche in inglese. Per la prima volta quest’anno il programma professionale è integrato da speciali talk di taglio prevalentemente culturale, mentre sarà di un’ampiezza senza precedenti il panorama dei rapporti di autorevoli analisti di settore. In primo piano la “cassetta degli attrezzi” della sezione Training con cui Bit Digital Edition intende supportare tutti gli attori della filiera per valorizzare in modo ottimale le opportunità di rilancio del turismo di domani. (Com)