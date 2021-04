Francia: sottosegretario Affari europei attacca regioni su pre-ordine vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del presidente della regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca) Renaud Muselier su un pre-ordine del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V "non è una buona cosa e non è responsabile". Lo ha detto il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Radio J". Beaune ha sottolineato la volontà di dare una protezione vaccinale "ugualitaria per tutti i francesi". Secondo il sottosegretario "non bisogna cedere a certi miraggi" e "non è responsabile creare differenze tra territori". (Frp)