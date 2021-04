Mali: omicidio Sidatti, autorità di Bamako arrestano un cittadino sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Mali hanno arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto nell'assassinio di Sidi Ibrahim Ould Sidatti, presidente del Coordinamento dei Movimenti Azawad (Cma) e firmatario degli accordi di pace di Algeri nel 2015. Lo riferisce l'emittente "Rfi", secondo cui l'uomo - di nazionalità maliana ma di cui non si conosce l'identità - è stato interrogato dalla polizia che al momento indaga su diverse ipotesi tra cui un regolamento di conti, la pista jihadista o le lotte per l'influenza nella regione di Timbuctu. Sidatti è stato ucciso martedì scorso a colpi di arma da fuoco da due uomini ancora non identificati mentre usciva da una moschea. Nel 2015 Sidatti - che è anche segretario generale del Movimento arabo di Azawad (Maa) - fu il firmatario a nome del Coordinamento dei Movimenti Azawad dell'accordo di Algeri, firmato il 20 giugno 2015 a Bamako dai rappresentanti del governo del Mali e i ribelli tuareg dell'Azawad. Secondo diversi osservatori l'omicidio di Sidatti rappresenta un duro colpo per l'accordo di Algeri, la cui attuazione si trascina da cinque anni senza risultati tangibili. Alcuni ex ribelli ritengono infatti che la riforma territoriale prevista dall'accordo stia impiegando troppo tempo a realizzarsi, richiedendo come presupposto la creazione di nuove regioni, l'elezione di loro rappresentanti e l'ampliamento dei loro poteri. (segue) (Res)