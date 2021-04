Mali: omicidio Sidatti, autorità di Bamako arrestano un cittadino sospetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, da più parti l'accordo è percepito come un testo imposto dalle potenze straniere, in particolare l'Algeria, essendo stato firmato in un momento di debolezza dello Stato maliano. "Certamente ci sono nemici dell'accordo, ma la cosa più grave è che ci sono nemici della pace in Mali", ha afferma Mahamat Saleh Annadif, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Mali dal 2015 al marzo 2021. "Certo, l'accordo non è l'unica soluzione, non è perfetto, ma è uno dei mezzi più efficaci per la ricerca della pace e della stabilità in Mali. Possiamo correggerlo, aggiustarlo, ma l'accordo deve essere una solida base su cui costruire il resto", ha aggiunto. La Missione delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in Mali (Minusma) ha condannato l'assassinio di Sidatti, definendolo "un attore importante" nei negoziati e nell'attuazione dell'accordo di pace. Annadif si è detto "indignato" per la notizia dell'assassinio di Sidatti, da lui descritto come "uno di quei maliani che credono e lavorano veramente per la pace e l'unità del Mali". Il rappresentante Minusma ha sottolineato che all'interno dei movimenti firmatari dell'Accordo, Sidatti "ha sempre cercato il consenso per rendere irreversibile il processo di pace", e ha reso omaggio al suo "contributo al processo di riconciliazione, (dato) tramite il suo senso dell'ascolto e le sue posizioni costruttive". "Condanno fermamente questo spregevole crimine" ha aggiunto ancora su Twitter. (segue) (Res)