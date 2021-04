Mali: omicidio Sidatti, autorità di Bamako arrestano un cittadino sospetto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Sidatti ha suscitato diverse reazioni. In un comunicato, il governo di Bamako ha condannato "con il massimo rigore questo atto abominevole" e si è rammaricato "della perdita di uno degli attori importanti del processo di pace in Mali", mentre i ministri della Difesa, Sadio Camara, della Sicurezza e della protezione civile, Modibo Koné, e il ministro della Riconciliazione nazionale, Ismael Wagué, si sono recati all'ospedale di Bamako per incontrare i parenti della vittima. Ould Sidati è stato il capo del Coordinamento dei Movimenti Azawad (Cma), un'alleanza formata per lo più da combattenti tuareg che nel 2012 si sollevò contro il governo di Bamako rivendicando una maggiore autonomia. Il colpo di Stato del 2012, con il quale fu deposto l'allora presidente Amadou Toumani Touré, diede il via a un'offensiva tuareg che permise ai combattenti di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di estendere la loro azione. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli tuareg siglato nel giugno 2015. (Res)