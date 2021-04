Afghanistan: Crimi, 8 anni per rientro truppe ma ce l'abbiamo fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo maggio di quest'anno l'Italia inizierà un piano di rientro delle proprie truppe. "Ci sono voluti otto lunghi anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta". Lo dichiara il capo politico del Movimento cinque stelle (M5s), Vito Crimi, tramite un post sul suo profilo Facebook. "Era l'aprile del 2013 e il Movimento cinque stelle presentava in Parlamento una mozione per il ritiro dei nostri soldati dall'Afghanistan", sottolinea Crimi, che aggiunge: "Un sincero ringraziamento al nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e a quanti hanno reso possibile questo straordinario risultato". "Non dimenticheremo gli italiani che hanno perduto la vita al servizio dello Stato e il costante impegno profuso dal nostro contingente per la stabilizzazione del Paese. Ora è tempo di far tornare a casa i nostri militari", conclude il leader M5s. (Rin)