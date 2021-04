Vaccini: Bonometti (Confindustria Lombardia), con persone formate su logistica problema sarebbe stato affrontato diversamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro aziende su dieci non riescono a trovare le competenze che cercano e serve anche formare persone che sanno cosa vuol dire logistica perché "forse se avessimo avuto persone che capivano cosa vuol dire logistica, anche il problema dei vaccini sarebbe stato affrontato diversamente". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, intervenendo al webinar "Le competenze per la transizione 4.0 - L'esperienza degli Its lombardi". "Il futuro passa attraverso competenze digitali, tra le quali metto le competenze informatiche ed elettroniche – ha spiegato Bonometti – saranno queste le due leve su cui le aziende dovranno fare quel passaggio di formazione inevitabile per competere in quella fase di crescita. Se consideriamo che nel 2020 il sessanta per cento dei profili ricercati erano in questo ambito, vuol dire che non riusciamo a dare una risposta adeguata". E poi il tema della logistica: "Anche la logistica è diventata fondamentale oggi, quasi quasi i costi della logistica corrispondono ai costi della produzione, è importante formare persone che capiscono cosa vuol dire logistica e forse se avessimo avuto persone che capivano cosa vuol dire logistica, anche il problema dei vaccini sarebbe stato affrontato diversamente", ha concluso Bonometti.(Rem)