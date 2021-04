Bankitalia: a febbraio entrate tributarie a 29,2 miliardi, in calo del 7,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 29,2 miliardi, in calo del 7,6 per cento (2,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2020. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione sulla Finanza pubblica. Nel primo bimestre dell’anno le entrate tributarie sono state pari a 65,8 miliardi, in calo del 2,5 per cento (1,7 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Com)