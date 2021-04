Regno Unito: Deliveroo, ordini raddoppiati nel 2020 ma crescita rallenterà con meno restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di consegna di cibo a domicilio britannica Deliveroo ha rivelato che nell’ultimo anno il numero degli ordini è più che raddoppiato, ma ha ammesso che la rapida crescita rallenterà con l’allentamento delle restrizioni contro il Covid-19. Le azioni della società sono crollate il mese scorso in occasione del suo atteso debutto in Borsa, ma Deliveroo ha dichiarato che gli ordini nel primo trimestre sono aumentati del 114 per cento su base annua, anche se resta “in attesa di ulteriori informazioni sul comportamento dei consumatori post-Covid”. Secondo l’ultimo rapporto commerciale, la ditta ha ricevuto 71 milioni di ordini nel primo trimestre 2021, rispetto ai 33 milioni di un anno prima, con transazioni per un valore totale di 1,65 miliardi di sterline (1,90 miliardi di euro), ovvero il 130 per cento in più. Nel Regno Unito e in Irlanda, il numero di ordini è aumentato del 121 per cento a 34 milioni di sterline (39 milioni di euro) e il valore lordo delle transazioni è aumentato del 142 per cento a 852 milioni di sterline (981 milioni di euro). (segue) (Rel)