Regno Unito: Deliveroo, ordini raddoppiati nel 2020 ma crescita rallenterà con meno restrizioni Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deliveroo sostiene di aver rafforzato la propria posizione a Londra, anche in confronto a concorrenti come Just Eat, Takeaway, Uber Eats, altre compagnie di consegna a domicilio. Il fondatore e amministratore delegato di Deliveroo, Will Shu, si è detto "felice" dei risultati ottenuti nel "quarto trimestre consecutivo di crescita accelerata" pur ammettendo che "siamo consapevoli dell'impatto incerto della revoca delle restrizioni Covid-19". Nonostante la crescita delle vendite, l’azienda non registra ancora profitti e riscontra una perdita di 223,7 milioni di sterline (257,5 milioni di euro) per il 2020, oltre al crollo del 30 per cento delle azioni nel primo giorno di quotazione in Borsa due settimane fa. (Rel)