Francia: Macron, Covid e incendio Notre-Dame ricordano necessità ricostruzione

- La pandemia di coronavirus e la "devastazione" della cattedrale Notre-Dame di Parigi avvenuta due anni fa ci ricordano che la Francia è una "nazione vivente che deve sempre ricostruire e fare". Lo ha detto il presidente francese, Emanuel Macron, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano "Le Parisien". Il capo dello Stato sottolinea la "capacità che ha il popolo francese nell'unirsi, nel superarsi quando arriva il peggio". Macron conferma poi l'obiettivo di terminare i lavori di ricostruzione della cattedrale entro il 2024. "Per me la grande fierezza consiste nel dirsi che in questo cantiere la Francia intera è mobilitata", aggiunge il presidente.(Frp)