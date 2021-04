Governo: Orlando, bene parole Draghi su Speranza, con Franco normale dialettica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Speranza ho ringraziato Draghi per aver detto delle parole chiare. Far diventare il ministro della Salute il bersaglio del malessere del Paese non è solo ingiusto, ma anche molto pericoloso". Lo ha osservato il responsabile del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite a "Studio24", su RaiNews24. Quanto al rapporto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle Finanze, "con Daniele Franco ci sono una dialettica ed una dinamica normali - ha spiegato Orlando -, c’è sempre una pressione sul ministero dell’Economia e delle Finanze quando ci sono passaggi di rilevanza economica importante. Figuriamoci quando c’è uno scostamento di bilancio come quello che stiamo facendo. Poi è naturale che ci debba essere un'interlocuzione con i gruppi parlamentari. Non vedo nulla di particolarmente preoccupante da segnalare - ha concluso ancora Orlando - se non le dimensioni della crisi che dobbiamo affrontare, che implica un lavoro straordinario". (Rin)