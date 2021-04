Decreto Sostegni: Caritas Ambrosiana, consentire rinegoziazione dei mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Consentire la rinegoziazione dei mutui per proteggere le prime case dei lavoratori dipendenti ed autonomi dall'aggressione delle esecuzioni fallimentari, che lascerebbero migliaia di famiglie allo sbaraglio”. Lo chiedono la Caritas Ambrosiana e la Fondazione San Bernardino. Anche su sollecitazione dell'ente diocesano e dell'organismo che riunisce 32 fondazioni antiusura è stato presentato al Senato un emendamento al Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) in corso di conversione. La norma - spiega una nota di Caritas Ambrosiana - cioè l’art. 41-bis della legge n. 157 del 2019, che è stata emanata ormai più di 16 mesi fa e mai applicata per mancanza dei relativi decreti attuativi, introduce a favore del debitore la possibilità, anche se l'immobile è già all'asta, di rinegoziare il proprio mutuo oppure di chiedere un rifinanziamento per estinguere il mutuo stesso, mediante l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa. L'emendamento rende anche immediatamente operativa la norma, eliminando la necessità di decreti attuativi. (segue) (Com)