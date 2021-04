Decreto Sostegni: Caritas Ambrosiana, consentire rinegoziazione dei mutui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta prevede poi la possibilità di presentare l'istanza prevista dall'art. 41-bis all' interno delle rinnovate procedure di composizione del sovra-indebitamento. Se approvata dalla nuova maggioranza di governo, la modifica al decreto agevolerebbe composizioni equilibrate delle crisi di sovra-indebitamento non colpevole. “La casa di abitazione è un bene essenziale che va meglio tutelato superando le distorsioni che il meccanismo delle aste giudiziarie produce. Davanti a una crisi sociale tanto grave come quella attuale non possiamo lasciare le famiglie nude e indifese. Sarebbe drammatico per loro e non avrebbe senso nemmeno dal punto di vista del sistema economico”, dichiara Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Fondazione San Bernardino. “La slavina che spinge il centro medio sempre più verso il basso va fermata prima che la sofferenza esploda in rabbia. Per farlo servono norme nuove sui cui costruire un nuovo patto sociale”, conclude Gualzetti. (Com)