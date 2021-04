Kosovo-Serbia: Tanin (Unmik), nuovo governo Pristina ha forte mandato per affrontare dialogo con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un nuovo governo, forte del proprio mandato, il Kosovo potrà affrontare con "serietà e diligenza" le questioni legati al dialogo con la Serbia per la normalizzazione dei rapporti. Lo ha detto il capo della missione della Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, durante la sessione di ieri in videoconferenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Kosovo. Durante il suo intervento, Zanin ha affermato che "aprire la porta al futuro richiede una trasformazione" e che nelle recenti elezioni del Kosovo è stato espresso un forte desiderio di cambiamento. Commentando le recenti elezioni legislative anticipate che hanno visto un'alta affluenza alle urne e la vittoria del partito politico Vetevendosje, Zanin ha dichiarato: "Le aspettative espresse erano per un cambiamento nella capacità di risposta di un governo alle reali speranze e bisogni dei suoi elettori, per una maggiore uguaglianza di opportunità, responsabilità e stato di diritto. Di conseguenza, le aspettative in tutto il Kosovo rimarranno alte", ha aggiunto ripreso dai media kosovari. Secondo il capo della missione Unmik, il nuovo governo del Kosovo, guidato dal primo ministro Albin Kurti, ha dovuto affrontare "grandi opportunità, accanto a grandi sfide". "Aprire la porta al futuro richiede una trasformazione e cambiare le priorità che si riflettono sia nelle parole che nei fatti. Ridurre la tensione richiede anche che i partiti di governo e di opposizione dimostrino la loro capacità di aderire a interessi più ampi", ha sottolineato. (segue) (Alt)