Cina-Italia: Giornata ricerca italiana, oggi webinar su incidenti da corpi estranei nei bambini

- In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, che si celebra oggi, 15 aprile, l'ambasciata d'Italia a Pechino, in collaborazione con l'Università di Padova, ha organizzato un webinar sul tema degli incidenti da corpi estranei in ambito pediatrico. Il seminario, dal titolo "Foreign Body injuries in children: Italian and Chinese experience", che inizierà a breve in videoconferenza, si concentrerà sui meccanismi di prevenzione e trattamento di quella che tuttora rappresenta una delle principali cause di morte, in particolare per soffocamento, nei bambini di età compresa tra zero e tre anni. Secondo i dati riportati dall'ambasciata italiana in Cina, si stima che solo in Europa vi siano circa 50 mila incidenti all'anno che coinvolgono i bambini di età compresa tra zero e 14 anni, di cui 500 conducono alla morte. Durante il webinar, i ricercatori dell'Università di Padova presenteranno ai colleghi cinesi del Beijing Children's Hospital i risultati del progetto internazionale Susy Safe (SUrveillance SYstem on foreign body injuries in children). Il progetto, realizzato tramite l'elaborazione dei dati di oltre 30 mila casi, ha condotto alla stesura delle prime linee guida di prevenzione. Il webinar si inserisce nella cornice dell'accordo sanitario fra l'Istituto superiore di sanità e l'ente cinese Health human resources development center (Hhrdc). Oltre a ricercatori di entrambi i Paesi, prenderanno parte al webinar il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale di Hhrdc, Zhang Junhua. (Cip)