Senato: oggi presentazione accordo Confimea Imprese

- Oggi alle ore 12, presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato si terrà la conferenza stampa per la firma dell'accordo fra Confimea Imprese e FidoImpresa Spa per supportare le imprese ad accedere ad ogni forma di finanziamento d'impresa. L'ammodernamento delle filiere e la riorganizzazione aziendale - si legge in un comunicato di palazzo Madama - sono due importanti asset per affrontare i nuovi mercati che, a seguito della pandemia, hanno subito un cambiamento. Realizzare una finanza innovativa ad hoc è doveroso e necessario per non far scomparire il sistema imprenditoriale più importante del nostro Paese costituito dalle micro e piccole e medie Imprese. Parteciperanno alla conferenza la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, componente della commissione Ambiente, Roberto Nardella, Presidente Confimea e Giampaolo Ambrosi, Direttore Generale Fidoimpresa. (Com)