Libia: arrivato quarto lotto del vaccino con 150 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto lotto del vaccino anti-coronavirus, composto da 150 mila dosi del preparato cinese Sinovac inviate dalla Turchia, è arrivato ieri in Libia. Questo porta le dosi totali finora ricevute a circa 400 mila, in attesa di altre spedizioni attese nelle prossime settimane. Il primo ministro libico, Abdelhamid Dabaiba, ha invitato i cittadini a registrarsi nel sistema di vaccinazione per ricevere le dosi, al fine di ridurre il numero di contagi e tornare alla vita normale, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa del presidente del Consiglio.(Lit)