Repubblica Ceca-Slovacchia: premier slovacco Heger in visita a Praga oggi

- Il premier slovacco, Eduard Heger, è oggi in visita in Repubblica Ceca. Come ricorda l'agenzia di stampa "Ctk", è consuetudine per le massime personalità istituzionali ceche e slovacche che il loro primo viaggio all'estero avvenga nel Paese vicino, con cui fino al 1992 ciascuno componeva la Cecoslovacchia. A Praga Heger incontrerà il presidente ceco, Milos Zeman, al castello di Lany. Nel pomeriggio si vedrà invece con il primo ministro, Andrej Babis, e con i presidenti di Camera e Senato, Radek Vondracek e Milos Vystrcil. Rudolf Jindrak, membro della cancelleria del capo dello Stato ceco con delega ai rapporti diplomatici, ha reso noto che Heger sarà in Repubblica Ceca assieme ai suoi ministri degli Esteri e della Sanità, Ivan Korcok e Vladimir Lengvarsky. Il colloquio con Zeman sarà dominato dal tema della pandemia di coronavirus ma i politici parleranno anche di relazioni bilaterali, cooperazione economica e cooperazione regionale, inclusa quella nel gruppo di Visegrad. Con l'omologo Babis Heger discuterà poi di temi analoghi, con un focus particolare sulla cooperazione su difesa ed energia. (Vap)