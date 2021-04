Hong Kong: oggi la prima Giornata dell'educazione alla sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversa legge sulla sicurezza è entrata in vigore il 30 giugno subito dopo essere stata approvata dal Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), il principale organo legislativo della Cina. La norma è suddivisa in sei capitoli e 66 articoli, che corrispondono ai principi generali; doveri e istituzioni di tutela della sicurezza nazionale; reati e sanzioni; giurisdizione su casi di sicurezza nazionale, applicazione della legge e procedure; istituzioni del governo popolare centrale e di Hong Kong per la salvaguardia della sicurezza nazionale; disposizioni supplementari. Al centro ci sono quattro categorie di reati: secessione, sovversione del potere statale, attività terroristiche e collusione con forze straniere o esterne per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Con la legge, inoltre, è stata istituita una Commissione per la salvaguardia della sicurezza nazionale che risponde direttamente al governo centrale di Pechino. Salvo circostanze specifiche, è la Regione amministrativa di Hong Kong a esercitare la giurisdizione sui casi di rilevanza penale previsti. (Cip)