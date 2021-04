Libia: Francia firma accordo per sostenere l'agricoltura nel Fezzan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Francia in Libia, Beatrice Lovraper Dohellen, ha firmato ieri 14 aprile un accordo con il rappresentante del Programma alimentare mondiale in Libia (Pam), Ruwad Halabi, un accordo del valore di 370 mila euro. L'ambasciata francese ha annunciato in un post su Facebook che questo accordo è nato per sostenere il settore agricolo e la sicurezza alimentare nella regione del Fezzan. L'ambasciata francese in Libia, che ha pubblicato la notizia sulla sua pagina ufficiale, non ha fornito dettagli sull'accordo e sulla sua durata. (Lit)