Roma: un pacco postale con tre chili di hashish intercettato all'aeroporto di Ciampino, due arresti

- Era destinata a due giovani residenti nella Capitale, nel quartiere di Spinaceto, la partita di droga intercettata all’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino dai finanzieri del comando provinciale di Roma. Alle fiamme gialle della compagnia, intente al monitoraggio del flusso di merci in arrivo e in partenza dallo scalo romano, non è sfuggita la spedizione di un dispositivo per l’essiccazione dei cibi proveniente dalla Spagna. L’accurata ispezione dell’imballaggio ha permesso di trovare quasi 3 chili di hashish. D’intesa con la Procura della Repubblica capitolina, il sequestro della droga è stato ritardato al momento della consegna presso il domicilio dei destinatari. I due giovani, appena ritirato il pacco, sono stati arrestati e dovranno ora rispondere del reato di traffico internazionale di droga. L’hashish sequestrato avrebbe consentito di ottenere circa 40.000 dosi da destinare alle piazze di spaccio della Capitale.(Rer)