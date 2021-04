Libia: Grande fiume artificiale, potremmo dover interrompere flusso d'acqua a Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di attuazione e gestione del progetto Grande fiume artificiale in Libia ha denunciato continui attacchi condotti contro le valvole di sfiato e di drenaggio nel sistema Hassouna Plain di Jaffara. L'agenzia ha affermato, in un comunicato, che le squadre di manutenzione continuano a controllare le perdite sulla linea di trasporto, a Bouziane, a seguito degli attacchi condotti dai cittadini alle valvole di sfiato e di drenaggio. A causa dell'alta pressione e della specificità di questa linea, le squadre di manutenzione incontrano grandi difficoltà nel controllare le perdite, indicando che potrebbe essere necessario interrompere il pompaggio in modo che le squadre di manutenzione possano completare il loro lavoro, provocando una mancanza d'acqua nella zona di Tarhuna. (Lit)