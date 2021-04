Germania: inflazione in aumento all'1,7 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo scorso, il tasso di inflazione in Germania è aumentata all'1,7 per cento. È quanto si apprende dai dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato il risultato preliminare pubblicato il 30 marzo scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, marzo è stato il terzo mese consecutivo di incremento del livello generale dei prezzi. A spingere l'inflazione è stato il costo dell'energia, salito del 4,8 per cento su base annua. In particolare, gasolio da riscaldamento e benzina hanno sperimentato un incremento rispettivamente del 19,4 e del 12,7 per cento. Il prezzo dei generi alimentari è salito dell'1,6 per cento rispetto al marzo del 2020. (Geb)