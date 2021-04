India-Maldive: ministro Esteri maldiviano Shahid in visita oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdulla Shahid, ministro degli Esteri delle Maldive, inizia oggi una visita di due giorni in India. Domani, 16 aprile, è in programma l’incontro con l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar, con cui discuterà dei rapporti bilaterali e di questioni regionali e internazionali di comune interesse. Shahid, inoltre, interverrà al Raisina Dialogue, la più importante conferenza geopolitica indiana, organizzata quest’anno in modalità virtuale, nelle sessioni “Finanziamenti per il sole” e “La salute pubblica globale dopo la pandemia”. Le Maldive, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, sono un alleato marittimo chiave nell’Oceano Indiano e la visita è volta a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi. (Inn)