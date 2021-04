Difesa: Guerini, resteremo al fianco dell'Afghanistan, ora priorità a Libia e Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via al rientro dei militari da Kabul. Libia e Sahel decisivi. Questi i punti chiave dell'intervista rilasciata dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a "La Stampa. Ora è ufficiale: vent'anni dopo, si lascia l'Afghanistan. Al termine di una videoconferenza tra ministri dell'Alleanza atlantica, Guerini soppesa le parole perché il momento è delicatissimo. "Noi e gli Stati Uniti - spiega il ministro della Difesa - andammo in Afghanistan nel 2001 per contrastare il terrorismo di Al Qaeda. Ci schierammo assieme contro una terribile minaccia e abbiamo sempre detto che saremmo andati via assieme". La decisione era già stata annunciata da Trump. Non è una sorpresa. "Il nostro obiettivo è di conservare i risultati fin qui conseguiti, fare in modo che il ritiro dei nostri avvenga in sicurezza, e che prosegua il percorso di dialogo intra-afghano". Si dice che gli aiuti continueranno sotto il profilo diplomatico e umanitario. "Le decisioni saranno meglio articolate nelle prossime settimane. Credo che dovremo continuare ancora con il nostro supporto all'Afghanistan, sotto il profilo di cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni, e anche delle forze di sicurezza afghane che hanno dimostrato in questi anni un innegabile processo di crescita. In Afghanistan abbiamo pagato un caro prezzo, 54 caduti. La loro memoria richiede di lavorare per quel Paese, con tutta la comunità internazionale, affinché questi sacrifici non siano stati vani". (segue) (Res)