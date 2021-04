Difesa: Guerini, resteremo al fianco dell'Afghanistan, ora priorità a Libia e Sahel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala l'impegno nel cuore dell'Asia, cresce quello in Africa. "La comunanza d'intenti tra Roma e Parigi c'è. È particolarmente evidente nel Sahel, dove sono arrivati i nostri primi militari che prenderanno parte alla task-force Takuba (missione anti-terrorismo di forze speciali europee, sotto comando francese, ndr). Una sintonia analoga vale per la Libia, all'insegna di un rapporto che verte sulla cooperazione e non sulla competizione. Siamo concordi per un impegno alla stabilizzazione di un'area dove si giocano importanti interessi". Il ministro osserva inoltre che "l'Italia ha una sua visione e vuole giocare un ruolo nell'area che definiamo 'del Mediterraneo allargato'. Qui il nostro Paese si impegna nella prevenzione e nella gestione delle crisi. Non potrebbe essere altrimenti, perché questi quadranti geografici sono strettamente interconnessi tra di loro. Se guardiamo una cartina geografica, è evidente che i Paesi africani dove siamo presenti disegnano un grande triangolo. A sud-ovest c'è il Golfo di Guinea, a sud-est c'è il Corno d'Africa, e al vertice nord c'è la Libia. Questa sorta di triangolo è una somma di aree di crisi. La nostra presenza va letta nell'ambito di una strategia unitaria della nostra Difesa, non come fatti episodici". (segue) (Res)