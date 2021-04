Difesa: Guerini, resteremo al fianco dell'Afghanistan, ora priorità a Libia e Sahel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla nostra presenza in Libia, "fa parte appunto di una strategia complessiva nazionale. Il nostro approccio resta sempre lo stesso. Noi diamo appoggio e addestramento alle forze di sicurezza locali. Il nostro vuole essere un apporto efficace e di lungo termine. Se vogliamo garantire alle istituzioni di quei Paesi la possibilità di gestire le situazioni di crisi in maniera autonoma, dobbiamo lavorare in questa direzione. È un investimento che richiede pazienza, ma dai risultati duraturi", ha concluso Guerini. (Res)