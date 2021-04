Cina: Pechino approva nuove garanzie giuridiche per le entità di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione esecutiva del Consiglio di Stato cinese ha approvato un progetto di regolamento sulla registrazione delle entità del mercato interno, che mira a fornire garanzie dello Stato di diritto per la promozione della libera concorrenza. Durante il tredicesimo periodo del piano quinquennale (2016-2020), sono stati registrati nel Paese più di 60 milioni di nuove entità di mercato. Come riporta "Xinhua", dall'incontro è emerso che la Cina continuerà ad approfondire il processo di riforma economica e amministrativa, cercando di snellire l'amministrazione, migliorare le normative, aggiornare i servizi e ottimizzare la registrazione delle entità di mercato. La bozza contiene misure di regolamentazione sulla registrazione di varie entità di mercato, comprese le società, le imprese individuali e le cooperative di agricoltori, e introduce semplificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche tramite processi di digitalizzazione. La bozza chiarisce inoltre le responsabilità legali e le sanzioni per atti illegali lesivi dell'ordine del mercato. (Cip)