Difesa: Russia e Bielorussia avvieranno in estate servizio congiunto per sicurezza aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eserciti di russo e bielorusso inizieranno questa estate a svolgere servizio di difesa aerea congiunta in uno degli aeroporti della Bielorussia. Lo ha riferito il generale Igor Golub, comandante dell'aeronautica e delle Forze di difesa aerea della Bielorussia, in occasione di una riunione a Dushanbe del Comitato di coordinamento per la difesa aerea dei Paesi della Comunità di stati indipendenti. Alla fine dello scorso anno è stato approvato il piano d'azione nell'ambito del Sistema di difesa aerea regionale unificato dei due Paesi. "Nell'ambito dell'attuazione pratica, questa estate, in uno dei nostri aeroporti nella Repubblica di Bielorussia, comincerà il servizio congiunto da parte delle forze e dei mezzi dell'Aeronautica militare e delle Forze di Difesa aerea della Repubblica di Bielorussia e delle Forze aerospaziali della Federazione Russa", ha dichiarato il generale.(Rum)