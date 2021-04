Danimarca: sinora 29 richieste di risarcimento da persone vaccinate contro il Covid con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danish Patient Insurance Association, che si occupa del risarcimento dei residenti nel Paese per gravi effetti collaterali dopo l'uso di farmaci, ha ricevuto sinora 29 richieste di risarcimento da persone vaccinate contro il Covid-19 con AstraZeneca. Altre otto richieste sono relative al vaccino Pfizer-BioNTech e non ce ne sono anche in merito al preparato di Moderna, ha riferito il quotidiano “Morgenavisen Jyllands-Posten”. Anche i parenti della persona deceduta dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca hanno chiesto un risarcimento. Un coagulo di sangue si è formato dopo la vaccinazione nella persona poi defunta, e in questo caso non si può escludere che la morte sia stata causata dall'uso del farmaco. "Alla luce del fatto che quasi un milione di cittadini sono stati vaccinati con almeno una dose, ci sono parecchie richieste di questo tipo. Ma ci sono diversi casi che vorremmo considerare, perché l’intero concetto del sistema di risarcimento del paziente è che in caso di gravi complicazioni collaterali a lungo termine dovrebbe esserci l'opportunità di ottenerlo", ha spiegato il direttore dell'associazione, Karen-Inger Bast. L'Autorità sanitaria danese ha annunciato la decisione di non voler effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 con il farmaco AstraZeneca, nonché la sospensione dell'uso del farmaco da parte di Johnson&Johnson. (Sts)