Cina: Xi riceve nuovi ambasciatori e auspica collaborazione multilaterale

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ricevuto ieri, 14 aprile, le credenziali dei nuovi ambasciatori in Cina da 29 paesi presso la Grande sala del popolo di Pechino. I nomi degli ambasciatori sono stati resi noti oggi dal "Quotidiano del popolo": si tratta di Javid Ahmad Qaem dall'Afghanistan; Georgios Iliopoulos dalla Grecia; Tarik Bukvic dalla Bosnia ed Erzegovina; Jean Louis Robinson dal Madagascar; Luca Ferrari dall'Italia; Abrao Dos Santos di Timor-Est; Vincent Sivas degli Stati Federati di Micronesia; Gafar Karar Ahmed K. dal Sudan; Alain Wong Yen Cheong dalle Mauritius; Mahendra Bahadur Pandey dal Nepal; Moin Ul Haque dal Pakistan; Dumitru Braghis dalla Moldova; Thomas Oestrup Moeller dalla Danimarca; Jan Hoogmartens dal Belgio; Nasser Al Busaidi dall'Oman; Masanneh Nyuku Kinteh dal Gambia; Saidzoda Zohir dal Tagikistan; Caroline E. Wilson dal Regno Unito; Felix Plasencia dal Venezuela; Tarumi Hideo dal Giappone; Siyabonga C. Cwele dal Sudafrica; Palitha Kohona dallo Sri Lanka; Senko Yury dalla Bielorussia; Ann Derwin dall'Irlanda; Irit Ben Abba dall'Israele; Antonio Serifo Embalo dalla Guinea-Bissau; Ri Ryong Nam della Repubblica Democratica Popolare di Corea; Shorsh Khalid Said dall'Iraq; Sabino Vaca Narvaja dall'Argentina. Siddharth Chatterjee, il nuovo coordinatore residente delle Nazioni Unite in Cina, ha presentato una lettera di nomina. (Cip)