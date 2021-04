Francia: Insee, a marzo inflazione a +1,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'inflazione è aumentata dell'1,1 per cento a marzo su base annua, dopo il +0,6 per cento di febbraio. Lo rende noto l'Istituto nazionale francese delle statistiche e degli studi economici (Insee). L'accelerazione è stata causata soprattutto dal forte aumento dei prezzi dell'energia, saliti del 4,7 per cento. Il prezzo del tabacco è aumentato del 5 per cento, mentre quello dei generi alimenti freschi del 4,4 per cento. Contenuto invece l'aumento dei prodotti manifatturieri, saliti dello 0,2 per cento. (Frp)